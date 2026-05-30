プロ野球の榊原コミッショナーは30日、ファーム・リーグの巨人―阪神1回戦（29日・ジャイアンツタウン）で、遅延行為により退場処分を受けた巨人の石井琢朗2軍監督に厳重注意と制裁金5万円を科した。石井監督は前日の試合の4回、一度は本塁打と判定された岡田の飛球がファウルに覆り、これに対して5分を超える猛抗議。遅延行為で退場処分となった。