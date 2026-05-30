タレントの松嶋尚美が5月30日放送のカンテレ『ドっとコネクト』（毎週土曜前11：20）に生出演し、プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。【写真】「イケメン」「大人っぽくなってる」松嶋尚美が公開した14歳長男の“顔出し”ショット ※親子2ショットは2枚目阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時す