◇ナ・リーグドジャース−フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席も中前打を放ち、今季4度目の1試合3安打をマークした。4−2の8回1死で迎えた第4打席は相手2番手・メイザの内角シンカーに若干、詰まらされたものの中前に運びHランプを灯した。1試合3安打は今月17日（同18日）のエンゼルス戦以来、10試合