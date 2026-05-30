メリーランド州ベセスダにあるウォルター・リード国立軍事医療センターを離れ、ホワイトハウスへ向かうトランプ氏＝26日/Kylie Cooper/Reuters（CNN）ホワイトハウスは29日夜遅く、トランプ大統領の5月の健康診断結果を公表した。公開された主治医からのメモには、減量と運動の増加を推奨しつつ、本人の健康状態は非常に良好だと記されている。「トランプ大統領は引き続き健康状態が非常に良好で、心臓や肺、神経系、そして全体的