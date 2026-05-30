歌手和田アキ子（76）は30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。最近、口の中が乾燥しているとしてせきがよく出ると、最近の体調について打ち明けた。入院中だというリスナーからの声が紹介されていた際、和田は突然「ちょっと、せきが出てきた。すみません」と述べ、トークを一時中断。ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正が話す横で、和田が少しせ