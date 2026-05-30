【その他の画像・動画等を元記事で観る】ガンダムシリーズ、ラブライブ！シリーズなどオリジナル映像作品の数々を生み出した株式会社バンダイナムコフィルムワークスのアニメーション制作スタジオSUNRISE Studios（サンライズスタジオ）※が制作する『鎧伝サムライトルーパー』の完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』が2026年1月6月（火）より分割2クールで放送・配信中。『鎧真伝サムライトルーパー』（よろいしんでんサムライト