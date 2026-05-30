【モデルプレス＝2026/05/30】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）で惜しくも脱落となった田中蒔（MAKI）が5月29日までにInstagramアカウントを開設。初投稿で直筆メッセージや番組期間中のオフショットを公開した。【写真】「日プ」脱落した練習生の美文字直筆手紙◆「日プ新世界」田中蒔、インスタにて直筆メッセージと番組期間中の写真公開今回2