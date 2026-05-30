今シーズン活躍した選手らを表彰するバスケットボール「Bリーグアワード」で、鹿児島レブナイズのアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手が、「ベストダンクシュート賞」に選ばれました。 今シーズンもっとも印象に残るダンクシュートをした選手に贈られる「ベストダンクシュート賞」。 5人の選手がエントリーされ、インターネットのファン投票で鹿児島レブナ