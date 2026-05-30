元「めざましどようび」（フジテレビ系）お天気キャスターでフリーアナウンサーの沖田愛加さん（29）が2026年5月25日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブニット姿を披露した。「ラーメン食べすぎたよね」沖田さんは、「最近ムチムチしてきたから ランニング再開した」といい、自然をバックにしたショットを含む4枚の写真を投稿した。「ラーメン食べすぎたよねうんうん」とおどけてみせた。インスタグラムに投稿された写真