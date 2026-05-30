「Ｓｕｐｅｒｆｌｙ」の越智志帆（４２）が３０日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を発表した。「お久しぶりです。この度、第二子を授かりました。出産は秋ころです」と２人目の妊娠を発表。「二度目の経験ですが、相変わらずドキドキすることも多く、どんなことも、経験ひとつひとつが一期一会なんだなと感じています」と心境をつづった。今後については「しばらくの間はステージに立つ予定はありませんが、また