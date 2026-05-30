◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点リードの８回１死走者なしで迎えた４打席目は中前打を記録し、１０試合ぶりの３安打固め打ちとなった。２番手左腕メイザの初球の内角低めの際どい球に積極的にスイングすると、打球を中前に運んだ。