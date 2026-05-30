俳優・アーティストののん（32）が28日、自身のブログを更新。東京ディズニーシーに出かけたことを報告し、“ディズニーコーデ”を披露した。【全身ショット】リュックにはキャラアイテムが“ぎっしり”！のんのディズニー満喫コーデこの日、のんは「冒険と」と題したブログを更新すると、「最初の装備 雨の中でも楽しかった」とつづり、ディズニーシーを訪れた際の写真を複数枚アップした。 のんは、全身ブラックコーデで