Superflyの越智志帆（42）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を発表した。出産は秋頃を予定している。【写真】夫の「フジファブリック」金澤ダイスケ越智は「お久しぶりです」の書き出しで「この度、第二子を授かりました。出産は秋ころです」と報告。続けて「二度目の経験ですが、相変わらずドキドキすることも多く、どんなことも、経験ひとつひとつが一期一会なんだなと感じています。しばらくの間はステー