動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（5月18日〜5月24日）を発表。映画以外の番組部門では、『地獄に堕ちるわよ』が4週連続1位を獲得した。香港と台湾でもTOP10入りしている。【動画】パク・ウンビン × チャ・ウヌ - 師匠”の超能力に大興奮（本編映像）2位には、Netflixの韓国ドラマ『ワンダーフールズ』が初登場。64の国・地域でTOP10入りし、13の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（