日本野球機構(NPB)は30日の公示を発表。オリックスは田嶋大樹投手1軍登録し、阿部翔太投手を登録抹消しました。田嶋投手は今季5試合に先発し、1勝1敗、防御率4.30を記録。前回の1軍での登板は16日のロッテ戦に先発し、6回途中2失点で黒星がつきました。その後、23日に阪神2軍戦で先発し5回1失点と好投。この日行われる中日戦に今季6度目の先発予定です。一方、登録抹消となった阿部投手は今季開幕直後に初昇格し、同日の試合に登板