2025－26シーズンのNBAで、イースタン・カンファレンスを勝ち上がったのはニューヨーク・ニックス。4年連続の出場となった「NBAプレーオフ2026」で、このチームは12勝2敗の好成績で頂上決戦へと駒を進めた。 ニックスがNBAファイナルへ出場するのは、1999年以来初。この年、ニックスは第8シードからイーストを制して頂上決戦の舞台に立ったが、サンアントニオ・ス