FRUITS ZIPPERが、新曲「ぱわーオブらぶ」を5月29日に配信リリース。また、MVのティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】FRUITS ZIPPER、メンバーがカラフルな世界観で踊る「ぱわーオブらぶ」MVティザー） 本楽曲は、“ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワー（＝ふるっぱー）になる”というメッセージを、言葉遊