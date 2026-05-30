【なす×豚しゃぶ肉】肉巻きか、サラダか！夕飯作りがラクになる最強おかず2選【バリエ35品】レパートリーは無限大！なすのおかずなすと豚しゃぶ用肉の組み合わせは、火の通りが早くボリュームも出せる神ワザ級のコンビ！ くるくる巻いて焼くか、さっと加熱してサラダにするか。どちらも手間を省きつつ、家族が喜ぶ食べごたえに仕上がります。献立に迷う日は、この2品にお任せください。■なすの肉巻きとろとろなすとカリッと豚肉