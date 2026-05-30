チームメンバーに対して、優しく振る舞うマネジャーは多いです。しかし、マネジャーという立場である以上、厳しい話をしなければならない場面もあります。感情的に見えずに、“厳しさ”がちゃんと伝わるマネジャーはどんな話し方をしているのでしょうか。（ギックス共同創業者田中耕比古）優しくすると舐められて厳しくすると怖いと言われる昨今、マネジャーは「優しく振る舞う」ケースが多いと思います。パワハラの問題もあり