セルフレジ【漫画】本編を読む100円ショップで、レジ待ちの長蛇の列。原因は、バーコードを一個ずつ「ぴっ」とさせる親子だった!?オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの体験談「セルフレジ」を紹介しよう。■読者からは「2〜3品だけスキャンして終わりにすればいいのに」の声も！セルフレジ1セルフレジ2セルフレジ3100円ショップのセルフレジに長い列ができていた。オムニウッチーさんは「使い方がわからない高齢の方だったり外国