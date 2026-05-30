若者の失業率が高い中国で就職活動中の大学生を狙った求人や実習をめぐるトラブルが相次いでいる、と中国紙が伝えた。中国当局は虚偽求人や違法な費用徴収、無許可の職業紹介、就職差別など人材市場の秩序を乱した典型事例を公表。「甘い言葉に注意を」と呼び掛けている。東方新報によると、江蘇省のある企業管理サービス会社は別の会社と協力し、学生の実習派遣や配属先の手配を行っていた。こうした行為は人的資源サービス機関な