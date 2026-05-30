NPB（日本野球機構）は30日、巨人の石井琢朗2軍監督に厳重注意と制裁金5万円を科したと発表しました。石井監督は29日の巨人ー阪神のファーム・リーグ交流戦で、5分以上の抗議を行い、遅延行為で退場処分となりました。抗議のきっかけとなったのは、4回に岡田悠希選手が放った飛球が、当初は1塁塁審によりホームランと判定されたものの、4審判集まっての協議でファウルと判定が覆ったためです。4審判集まっての協議は阪神の平田勝男