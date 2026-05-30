モーニング娘。'26の牧野真莉愛が、あす5月31日にエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）で開催される「北海道日本ハム vs 巨人」のファーストピッチに登場する。【写真】これぞ“推し活”…甲子園で「LOVE新庄」の牧野真莉愛熱烈なファイターズファンの牧野は、エスコンフィールドで2024年6月2日、25年4月27日に続き、3年連続3回目の登板となる。24年・25年はいずれも見事なノーバウンド投球を披露しており、毎年進化