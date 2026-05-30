子どもたちのAI利用が広がる中、親世代からは「自分で考えなくなる…」などの不安の声も。どう使ったらいいのか？専門家に聞きました。 【写真を見る】小学生の8割が使用！？進む「AI利用の低年齢化」正しい使い方は？【THE TIME,】 子どもならではの「AI活用術」＜AIに「チャッピー」と愛称をつける子ども達小学生の8割がすでに使っている＞そんな見出しが躍るのは、『東洋経済オンライン』の記事(2026年5月2日/筆者