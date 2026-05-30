阪神の岡留英貴投手（２６）が３０日、ＳＧＬでシート打撃に登板した。戸井、町田、アルナエスらのべ６人が打席に入った。町田とアルナエスに安打性の打球をそれぞれ１本ずつ浴びたが、３球三振を２つ奪うなど、順調な様子を見せた。右腕は昨季、ウエスタンリーグでセーブ王を獲得。だが、２５年１０月１７日フェニックスリーグ楽天戦（日向）以来出場はなく、今季も出場はなかった。昨年の契約更改時には「真っすぐの質と