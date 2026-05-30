2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のころんが29日に誕生日を迎えて、バースデーグッズ「ころん BIRTHDAY GOODS 2026」の販売をSTPR ONLINE STOREで開始した。今回は、クッションとアクリルスタンドキーホルダーの全2種類。チェック柄とポップなモチーフのデザインがかわいい「ころやぎちゃん」のクッションと、キービジュアルを使用したアクリルスタンドキーホルダーだ。アクリルスタンドキーホルダーは、アクリルスタンド