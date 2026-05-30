◆フィラデルフィア・フィリーズーロサンゼルス・ドジャース29日（日本時間30日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平選手がフィリーズで2試合連続となる、豪快なホームランを放った。2日前のロッキーズ戦に二刀流で先発出場した大谷は1回裏の3球目、高々と上がった打球はセンターへ向かい、6試合ぶりとなる9号先頭打者ホームランを放った。その後、大谷は1失点ながらも6