漫才コンビ「トミーズ」が30日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。元巨人監督の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。トミーズ雅（66）は「監督やなくて、娘さんを守らないと」と切り出し、言及。プロ野球の監督が、成績によって去就が左右される職業であることに触れ「そういう職業をやっている人が、6月に切られたと