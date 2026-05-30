村上宗隆内野手（２６）が所属するホワイトソックスにトレードをめぐる?ビッグニュース?がもたらされた。米スポーツ専門メディア「ブリチャー・リポート」がレッドソックスの主力、ジャレン・デュラン外野手（２９）を獲得する可能性があると報じた。ホワイトソックスは２９日（日本時間３０日）の本拠地タイガース戦に延長１０回、４―３で逆転サヨナラ勝ちして３０勝（２７敗）に到達。村上の加入などで３年連続最下位の弱小