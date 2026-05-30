29日のロッテ戦プロ野球、阪神の高橋遥人投手が29日、敵地ロッテ戦に先発登板し、8回2安打無失点の好投で6勝目を挙げた。とてつもないキレのカットボールに、ファンの視線が集中した。高橋は8回、ロッテ・池田と対峙した。カウント1-2と追い込み、勝負球に選んだのはカットボールだ。膝元に鋭く変化すると、空振り三振となった池田の左足にボールが直撃した。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが「半端ないって