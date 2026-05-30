今やファッションアイテムの定番となったスウェットパンツですが、最近ではシルエットやデザインの幅が広がり、選ぶアイテムの違いでスタイリングの変化を楽しめるように。今回は【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】で見つけたスウェットパンツを比較して、それぞれのアイテムの魅力やコーディネートの楽しみ方を、お手本のスタイリングを交えてご紹介します。自分の好みに合わせて選ぶも良し、思い切ってど