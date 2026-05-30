戦績は15勝2敗にボクシングの元WBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が現地29日、ウズベキスタンのタシケントで行われたRaizd Boxing興行のメインカード同級10回戦で、ヘグリ・モスケダ（ベネズエラ）に4回KO勝ちした。戦績は15勝（12KO）2敗。白いグローブ、白と紫のパンツで登場したアフマダリエフは序盤から攻勢に出た。4回終盤には連打を打ち込み、最後は強烈な右フックで相手