皆さんは、自分の選択を勝手な価値観で否定され、傷ついた経験はありませんか。特に結婚や離婚、再婚の話題はデリケートな問題ですよね。今回は、筆者の友人E美が再婚を決意した際、心ない言葉を浴びせられながらも、娘のひと言に救われたエピソードをご紹介します。 シングルマザーとして歩んできた日々に変化が E美は40代のシングルマザーです。娘のM奈が5歳の頃に離婚し、それからは仕事と育児に