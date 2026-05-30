TBSの日比麻音子アナウンサーが29日、自身のインスタグラムを更新。近況の写真を公開した。 【写真】豪快な飲みっぷり！ビールのジョッキがデカすぎです 「最近のひび。」と書き出し、「お仕事の日と、そうじゃない日と、時々ビールと。」と投稿。花束を抱えて笑みを浮かべたり、アナウンサー仲間とポーズを取ったり、メガネ姿でビールの特大ジョッキをおいしそうに飲んだりするショッ