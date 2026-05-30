会社員のAさんは、毎年春先になると深刻な花粉症に悩まされている。薬局で目薬や飲み薬をまとめ買いし、家族の分も含めるとシーズン中の出費はかなりの金額に。しかし「医療費控除は10万円からだし、そこまではいかないか……」と、毎年レシートを捨てていた。 【画像】子育て世代が政治に期待すること「税金や保険料の引き下げ」を抑えた1位は切実な課題 そんなある日、職場の先輩から「セルフメディケーショ