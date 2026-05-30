女優の伊藤えみが30日、自身のインスタグラムを更新。台湾で感激の対面をしたことを報告した。 【写真】日本が誇る懐かしの新幹線0系と笑顔で2ショット 「台南駅で、新幹線0系の展示車両とツーショット」と投稿。台南高鉄駅近くの「花魁車地景公園」に展示されている新幹線0系をバックに笑みを浮かべる写真を掲載した。この新幹線は台湾高速鉄道の建設期に日本から提供され「建築限界測定車」を担当したもの。 「東