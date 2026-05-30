鎌田大地とウィル・ヒューズとのやり取りが話題イングランド1部クリスタル・パレスは今季のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）を制し、欧州初タイトルを獲得した。所属する日本代表MF鎌田大地もチームメートとともに満面の笑みで優勝の喜びに浸った。クリスタル・パレスは昨季、FAカップを制してクラブ初のタイトルを獲得。さらに今季開幕前にはリバプールとのコミュニティー・シールドを制するなど、オリバー・グラスナー監督の