アヤックスDF板倉滉がブンデス復帰を希望かオランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF板倉滉は、ドイツ1部ブンデスリーガへの復帰を視野に入れている。ドイツメディア「Absolut Fussball」が報じた。古巣であるボルシアMGは契約延長が叶わず、資金を得る最後の機会として放出を決断。板倉は2025年夏に1050万ユーロ（約19億5000万円）でアヤックスに完全移籍した。アヤックスは今季を5位で終え、UEFAチャンピオンズリーグのリ