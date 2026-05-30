「高校野球春季近畿大会、智弁和歌山４−０立命館宇治」（３０日、わかさスタジアム京都）智弁和歌山が完封勝利し、３年連続の決勝進出を決めた。打線は立命館宇治の先発・中尾理佑投手（２年）に序盤は苦戦するも、五回に荒井優聖内野手（３年）の適時打で先制。八回２死満塁では楠本龍生内野手（３年）の走者一掃適時三塁打で３点を追加し、勝利をつかんだ。楠本は「練習試合でもああいう場面多くて。自分は結構チャンス好