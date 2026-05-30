「北勝富士引退年寄大山襲名披露大相撲」（３０日、両国国技館）５月の夏場所限りで現役を引退した元幕下若隆元（３４）＝荒汐、本名・大波渡＝が転身した若者頭としての初仕事を行った。協会ジャケット姿で「まだまだ分からないことが多い。勉強しながら頑張りたい」と語った。弟に幕内若元春、小結若隆景を持つ「大波三兄弟」の長兄。「井筒三兄弟」の鶴嶺山、逆鉾、寺尾に続く兄弟での関取を目指したが一歩及ばなかった。