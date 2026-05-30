アニメ監督・アニメーターの錦織敦史とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナル新作アニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』（2026年公開）のキャスト情報が発表された。豪華声優陣のほか、星野源や乃木坂46の一ノ瀬美空、井上和、冨里奈央、中西アルノなどアイドルや俳優たちも出演する。【画像】星野源や乃木坂46らが演じる予定のキャラクターたち同作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エ