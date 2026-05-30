23日、東京の代々木公園では、「ラオスフェスティバル2026」が開催され、開会式には愛子様のお姿があった。 式典ではラオス国立舞踊団による歓迎の舞や、アンパイ駐日ラオス大使による歓迎のあいさつなどが行われた。 愛子様は催しの一つひとつを熱心にご覧になり、終わるたびに温かな拍手を送られた。 また、開会を告げるテープカットにもご参加。ラオス語で「1、2、3」を意味する「ヌン、ソーン、サーム