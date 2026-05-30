「ドジャース−フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で中前打を放った。５試合ぶりのマルチ安打だ。フリーランドが併殺で２死無走者となった打席。初球のカーブを豪快にフルスイングするも空振り。直後に打席を外して右腕のサポーターなどを修正。２球目の内角高めはかろうじてよけた。平行カウントからの３球目、内角フォーシームを見極めバッティングカウントに。４球目の内角