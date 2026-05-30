薬剤師の三上彰貴子です。「生理痛がつらいのは当たり前」「経血量が多いのは体質」と思っていませんか？実はその症状、子宮筋腫など婦人科系の病気が隠れているサインかもしれません。今回は、生理の量や痛みのセルフチェック方法から、子宮筋腫の基礎知識、最新の治療法までをわかりやすく解説します。【詳細】他の記事はこちら私の生理って「普通」なの？生理が重い、毎月つらい…。生理痛がひどい、生理の量が多いのは、当たり