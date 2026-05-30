アロマグッズの種類が豊富な、ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツで気になる商品を発見！エッセンシャルオイルのキャップを外して付け替えるだけで、省スペースで気軽にアロマを楽しめるアイテムです。オイルを染み込ませることで香りを優しく拡散。他店だと倍以上するのに、価格は220円（税込）とお手頃です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キャップディフューザー（四角）価格：￥220（税込）販売ショップ：スタ