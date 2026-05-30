コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「昔と同じアイシャドウを使っているのに、なんだかしっくりこない」「メイクすると逆に疲れて見える気がする…」そんな違和感を感じたことはありませんか？実はその原因、“アイシャドウの色選び”にあるかもしれません。40代になると、以前似合っていたカラーが浮いて見えたり、くすみを強調してしまうこともあります。でも大丈夫！色選びと塗り方を少し見直すだけで、目元はぐっと