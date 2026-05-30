海外の通販サイトSHEINで見つけて気になっていた、巨大サイズのかっさプレート。なんとダイソーに登場していました！ボディのむくみやコリを心地よくほぐせるアイテム。フィットしやすく持ちやすい形状で、スムーズにマッサージできます。ここだけの話、ダイソーのほうがちょっぴりお得に買えますよ…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：かっさプレート（ボディー用、18cm）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJAN