大谷が10号アーチを放ち、6年連続2ケタ本塁打を達成(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月29日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3回に右越え10号ソロを放つと、5回の第3打席は中前打で出塁した。【動画】勢いが止まらない！大谷の2戦連発、10号アーチシーン3回の第2打席、ザック・ウィーラーのスプリットを捉え、2試合連続となる一発。打球速度99.9マイル（約160.8キロ）、飛距離374フィート（