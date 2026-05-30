◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、美浦トレセン抽選を突破して競馬の祭典にたどり着いたケントン（牡３歳、美浦・田島俊明厩舎、父リアルスティール）。坂路を６８秒３―１５秒９の後、ポリトラックコースに移動すると、程良い気合乗りでキャンターを行った。厩舎初のダービー出走となる田島調教師は「順調にいつも通りの走りでした。真面目で調教から頑張ろうとする