2.5次元アイドルグループすとぷりらが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ」が、ファミリーマートの「ファミマオンラインくじ」公式アンバサダーに就任した。これにあわせて29日からは「とぅるりぷ - True&Lip 〜Charm Collection〜」の販売が始まった。同商品は、アンバサダー就任にあわせてメンバー自らが景品選定に参加して、リスナーに届けたいアイテムを形にしたオンラインくじ。SNSを中心に人気を